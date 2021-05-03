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Evden uzaklaştırıldı, tam kapanmada sokakta kalınca ortalığı birbirine kattı

03 Mayıs 2021 09:21

Adana’da psikolojisi bozulduğu için aile bireylerine zarar veren bir kişiye evden uzaklaştırma cezası verildi. Tam kapanmada sokakta kalınca ortalığı birbirine katan kişi, güçlükle sakinleştirilip polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojisi bozulan Süleyman Ş. bir süre önce aile bireylerine zarar vermeye başladı. Bu nedenle aile şikayetçi olunca Süleyman Ş.’ye evden uzaklaştırma kararı çıktı. Süleyman Ş. gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldı.

Buna sinirlenen Süleyman Ş. sokakta dükkanların kepenklerine zarar vermeye başladı. 

AdanaTam kapanmaEvden uzaklaştırma alan adamEvden uzaklaştırma aldıSüleyman Ş.

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