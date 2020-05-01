Evde tek başına 1 Mayıs; temsili...

Tüerkiye'de 1 Mayıs İşçi Bayramı da birçok faaliyet gibi yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağının gölgesinde kaldı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda bir vatandaş, 1 Mayıs'ı alanlarda kutlamanın aksine evde kutlamanın nasıl olacağını gösteren bir video çekti.

Sosyal medyada gündem olan videoda bir vatandaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda farklı siyasi parti ve grupların alanlarda yaptıklarını giyim ve danslarıyla gösterdi.