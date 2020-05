'Evde kalın' uyarılarına rağmen sahillerdeki kalabalık dikkat çekti

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin ‘evde kalın’ uyarılarına rağmen sahillere akın etti. Hafta sonu Büyükçekmece sahiline gelen vatandaşlar, adeta canlarını tehlikeye attı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı, vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları için ‘evde kal' çağrısıyla uyarmıştı. İstanbul’un en çok rağbet gören sahillerinden biri olan Büyükçekmece kordonboyu, Koronavirüs tehdidine rağmen bu hafta sonunda da on binlerce kişinin tercihi oldu. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü. Büyükçekmece Belediyesince sürekli yapılan anonsları ve zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerine kadar sahilde aileleri ile birlikte zaman geçirdi.



“Evden korka korka çıkıyorum”

Virüs nedeniyle her yeri temizlediğini, sürekli ellerini yıkadığını aktaran Nadire Durhan, “Evden korka korka çıkıyorum. Geliyoruz insan dolu. Çıkmayın diyorlar ama yasağa kimse uymuyor. Ben deniz havası almaya çıktım. Ama insanlara bulaşmıyorum. Evde her yeri temizliyoruz. Keşke her zaman temiz olsak da bu virüsten kurtulsak. İnşallah kurtulacağız. Torunumu göremiyorum. Dikkat ediyoruz, ellerimizi hep yıkıyoruz” dedi.



“Ama tedbiren evde kalmamız gerekir”

Vatandaşların sahile hava almaya geldiğini belirten Hüseyin Serin, “Bence bu denetim çok güzel olmuş. Yurttaşı ikaz ediyorlar. İnsanlar evde durmaktan sıkılıyor. Kapalı alanda durmaktansa sahile geliyorlar. Büyükçekmece güzel bir yer, sahilde deniz havası almak kapalı alanda olmaktan daha güzel. Ama tedbiren evde kalmamız gerekir” şeklinde konuştu.



“Gençler içeride, yaşlılar dışarıda, uyarılara uyulması lazım”

Büyükçekmece’de yaşadığını, sahile çoğunluğun başka ilçelerden geldiğini söyleyen Yılmaz Şam, “Biz Büyükçekmece sahilinde oturuyoruz. Aslında Büyükçekmeceliler çıkmıyor dışarıya, dışarıdan gelen daha çok oluyor. Deniz havası almak istiyorlar. O yüzden kalabalık. Yaşlıların bilhassa çıkmaması lazım. Bir bakıyorum ki daha çok yaşlılar geziyor. Gençler içeride, yaşlılar dışarıda. Yaşlıların uyarılara uyması lazım” diye konuştu.