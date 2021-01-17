Ev kadınları Kılıçdaroğlu'na anlattı: "Önceden soğan doğrarken ağlıyorduk, şimdi soğan alırken ağlıyoruz..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün video konferansla gerçekleştirilen toplantıda ev kadınlarıyla bir araya gelirken, geliri olmayan ya da geliri belli bir rakam altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçirmek istediklerini söyledi. Bir ev kadını Kılıçdaroğlu'na ekonomik durumdan dert yanarak "Önceden soğan doğrarken ağlıyorduk, şimdi soğan alırken ağlıyoruz..." dedi.

Bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu, izin isteyerek "Bu cümleyi bir yerde kullanmak ve dillendirmek isterim" karşılığını verdi.

TIKLAYINIZ - Kemal Kılıçdaroğlu ev kadınlarını dinledi: Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz