Eşyalı kiraladığı evdeki kapıları, mutfak dolaplarını, muslukları ve kombiyi çaldı; "Böyle bir olay sadece Adana'da olur"

Adana'da 27 gün önce M.T., kendisini esnaf olarak tanıtan Hüseyin Can T.’ye eşyalı olarak 2 bin 400 liraya evini kiraladı.

Hüseyin Can T., evi kiraladıktan sonra iddiaya göre önce evdeki bütün koltuk, yatak, beyaz eşyalar, ankastre set, kombi, doğalgaz petekleri, masa, gardırop ve klima gibi bütün eşyaları tek tek sattı. Geçen 30 Ocak Pazar günü ise bir mobilyacıyla anlaşan Hüseyin Can T., ‘Evi yeniliyorum, bütün kapı, pencere ve mutfak dolaplarını da satıyorum’ diyerek 3 bin liraya anlaştı. Mobilyacılar ise her şeyden habersiz eve gelip 1 saat içerisinde bütün kapıları, pencereleri ve mutfak tezgahı ile dolabını söktü.

Komşular kapısı olmayan evi görünce ev sahibini aradı

Akşam saatlerinde eve gelen komşular ise kapıları sökülmüş, içeride ise hiçbir şey olmayan evi görünce ev sahibi M.T.’yi aradı. M.T. ise gelen telefon üzerine eve gelip, manzara karşısında şok oldu. M.T., hemen kiracısını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine M.T., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise apartmanın güvenlik kamerasından dolap ve kapıları söken mobilyacıya ulaştı.

Dolap, kapı ve pencereleri kurtardı

Savcılık kararıyla mobilyacı, dolap ve kapıları geri getirip yerine taktı. Ancak kombi, petek, klima ve diğer eşyalar ise bulunamadı. Polis ekiplerinin Hüseyin Can T.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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