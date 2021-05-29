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Esra Erol'u ağlatan kavuşma; kayıp annelerini 20 yıl sonra buldular

29 Mayıs 2021 15:17

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da 20 yıldır kayıp olan annelerine kavuşan Ömer ve Emre Açıkgöz'ün o anları stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 

Annelerini bulmak için ATV’nin fenomen programı Esra Erol’a başvuran Ömer ve Emre Açıkgöz, dün yayınlanan bölümde Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Ömer ve Emre Açıkgöz, bugün ise 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye Günaydın'a kavuştu.

Ömer ve Emre Açıkgöz'ü anneleri Lamiye Günaydın ile kavuşturan Esra Erol,  kavuşma anında  gözyaşlarını tutamadı.

 

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