Esra Erol'a katılan 'Muammer'in şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi: Boşandım, güzelleştim, İngilizcem ilerledi

Esra Erol'da programına karısı Gülhan'a ulaşabilmek için başvuran Muammer, eşi Gülhan'dan sık sık şiddet gördüğünü artık dayanamayıp boşanma çağrısında bulunmuştu.
Yayına gelen Gülhan, Muammer'e nefret içerikli söylemlerde bulunmuştu. Muammer ise Gülhan'a son bir şans vermek istediğini söyleyerek barışma teklifi sunmuştu. Muammer, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" demişti. Yayın sayesinde Muammer'e birçok yerden iş teklifi sunuldu.
Tüm bunlarla birlikte günler içinde bir dargın bir barışık olan çift, boşandıktan sonra tekrar canlı yayına geldi. Ancak Gülhan'ın yeni imajı ve söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Gülhan, ''Muammer'den sonra kişisel gelişim kitapları okumaya başladım. İngilizcem ilerledi. İngilizce 10'a kadar sayıyordum şimdi 20'ye kadar saymaya başladım nasıl oldu bilmiyorum'' dedi.
Muammer ile anlaşmalı evliliğini sonlandıran Gülhan, "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" derken Muammer ise "Kalbimi kırdı, beni dövdü ama hakkım geçtiyse helal etsin" ifadelerini kullandı.