Esra Erol'a katılan 'Muammer'in şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi: Boşandım, güzelleştim, İngilizcem ilerledi

"Eşim Gülhan'dan şiddet görüyorum. Ondan boşanmak istiyorum'' diyerek Esra Erol'un programına başvuran Muammer isimli vatandaş, tekrar programa geldi. Eşinden boşanma sonrası canlı yayına katılan Gülhan "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" derken Muammer ise "Kalbimi kırdı, beni dövdü ama hakkım geçtiyse helal etsin" ifadelerini kullandı.