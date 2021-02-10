Esnaftan "Devlet yardım vermiyor mu?" sorusuna kahkaha: Artık şikâyet etmekten sıkıldık

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CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in İstanbul Maltepe'de CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ile gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde ilginç bir an yaşandı. Eren Erdem "Sıkıntılar büyük. Dükkanı depo olarak kullanıyoruz ama kira veriyoruz" diyen esnafa "Peki bu depoya devlet yardım etmiyor mu?" diye sorunca esnaf "Çok veriyorlar, Allah razı olsun" diyerek kahkaha attı.

Esnaf, "Artık biz sıkıntılarımızı anlatmaktan sıkıldık. Kim sorarsa 'çok iyiyiz' diyoruz. Gelecekten umudumuz yok" dedi. Esnafın sözleri üzerine Erdem, "gelecekten umudunuz olsun, biz bu sorunları düzelteceğiz" diye konuştu.