T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esnaftan "Devlet yardım vermiyor mu?" sorusuna kahkaha: Artık şikâyet etmekten sıkıldık

"Artık sıkıntılarımızı anlatmaktan sıkıldık; kim sorarsa 'çok iyiyiz' diyoruz"

10 Şubat 2021 19:33

T24 Video Haber Merkezi

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in İstanbul Maltepe'de CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ile gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde ilginç bir an yaşandı. Eren Erdem "Sıkıntılar büyük. Dükkanı depo olarak kullanıyoruz ama kira veriyoruz" diyen esnafa "Peki bu depoya devlet yardım etmiyor mu?" diye sorunca esnaf "Çok veriyorlar, Allah razı olsun" diyerek kahkaha attı.

Esnaf, "Artık biz sıkıntılarımızı anlatmaktan sıkıldık. Kim sorarsa 'çok iyiyiz' diyoruz. Gelecekten umudumuz yok" dedi. Esnafın sözleri üzerine Erdem, "gelecekten umudunuz olsun, biz bu sorunları düzelteceğiz" diye konuştu.  

esnaferen erdemkahkahaali cengiz erolistanbulmaltepe

Diğer Videolar

İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Aksoy Araştırma: AKP’lilerin yüzde 53.7’si ve MHP’lilerin yüzde 89.5’i vatandaşı...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bakan Soylu’nun “mahrem bilgiye sahibim” ifadesi...

Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor...

Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu'nu izlerken AK Partili bir bakanı izliyor...

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24