Esnaftan Ali Babacan'a: İnanın ki ülkemizi işgal altında görüyorum; hiç kimse bizi dinlemiyor

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Ordu Altınordu'da partisinin ilçe kongresinin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir esnaf "İnanın ki ülkemizi işgal altında görüyorum. Bu ne ya? Hiç kimse bizi dinlemiyor, adam yerine koyan yok ki... " dedi.

10 yıldır bir siyasetçinin kendilerini ziyaret etmediğini belirten esnaf, "Devlet bizimle rekabet ediyor. Ona yer açtırıyor, buna yer açtırıyor. Devletin gücünü kullanarak rekabet yaratıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri bu işi neden yapıyor? Ya onlar yapsın ya biz yapalım" diye konuştu. Esnaf devletten yardım alamadıklarını da ekledi.