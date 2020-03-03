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Esnafları, "Kemal Sunal'ın amcasıyım" diyerek dolandırdı; Ali Sunal'dan açıklama geldi: Bu isimde amcamız yok

03 Mart 2020 16:56

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 'Cennet Kuşları' adı altında film çeken, kendisini merhum sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın amcası "Halit Sunal" olarak tanıtan kişi, filmde oynattığı esnafları sponsor yaparak borçlandırdığı iddia edildi.

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu isimde amcamız yok. Babam Kemal Sunal üzerinden bu tip olayların yapılması ve bunların ortaya çıkması bizleri derinden üzüyor. Bizim bu tip film projemiz de yok" dedi.

Düzce'nin Çilimli ilçesine geçen yıl Kasım ayında gelen ve kendisini Kemal Sunal'ın amcası "Halit Sunal" olarak tanıtan, beraberinde yapımcı olduğunu söylediği Bilal T. ile ilçede "Cennet Kuşları" adı altında film çekmeye başladı. Çekimler sırasında yönetmen Halit Sunal ve Bilal T., esnaflara filmde rol teklif etti.

Bazı esnaflar filmde oynamak istediklerini söyledi. Filmde rol alan esnaflara sponsorluk adı altında 2 ile 4 bin TL arasında faturalar kesildi.

Esnaflardan Mehmet Arabacı, kendisinin borçlu çıkarıldığını ifade ederek, "Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli'yi tercih etmişler. Buraya yönetmen Halit Sunal diye birisi geldi. Film çekildiğini gördüm. Bende işten çıkıp dükkana gelmiştim. Film çekildiğini görünce yanlarına gittim bana sende filmde oynamak ister misin dediler? Biz katkı amaçlı filme girdik. 1 lira dahi para talep etmedim ve 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen Halit Sunal filmde emeğim olduğunu ve bana para vereceğini söyledi. Ancak bana fatura keserek beni film yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi bir beklentim yoktu" diye konuştu. 

Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.'ye anlattığını söyleyen Mehmet Arabacı kendisine 10 bin liralık senet verildiğini, ancak senet aslının kendisine gelmediğini sadece fotoğrafının atıldığını belirtti.

Mehmet Arabacı, hem filmde oynadığını hem de borçlu çıktığını ifade etti. 

Arabacı, "İlçede 5 mağdur var. Bu esnaflardan para topladı. 2 bin lira ile 4 bin lira arasında" dedi. 

 

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