Esnafı dolaşıp doları boykot çağrısı yaptılar

İstanbul Pendik’te ilçedeki esnafı kapı kapı gezip ziyaret eden bir grup vatandaş, alışverişlerinde dolar kullanmamaları konusunda esnafa tavsiyede bulundu. ‘Bizim dükkanda dolar geçmez’ yazılı broşürleri esnafa dağıtan grup, esnafa doları boykot çağrısında bulundu.

Pendik esnafı, ‘Bizim dükkânda dolar geçmez’ yazılı broşürleri dükkanlarının camına asarak alışverişlerinde Türk Lirası ile işlem yapacakları mesajını verdi.

Çağrıya öncülük eden esnaflarından Hüsamettin Elçi, "Biz, biriz, birimizin hissettiğini hepimiz hissederiz. Birbirimizi bu millet olarak Çanakkale'de de biz gösterdik. Kurtuluş Savaşı’nda da gösterdik. Her milletimizin başı sıkıntıya düştüğünde 15 Temmuz'da da gösterdik ki birimizin parmağı kanarsa hepimizin canı yanar. Bu imajı dünya bilmeli. Bunu artık dünyaya göstermeliyiz. Atalarımın gösterdiği şeyi ben de göstermek mecburiyetindeyim. Öyleyse esnaf kardeşimle, işçi kardeşimle birlikte hareket edip artık dışa bağımlılığımızın, bize tehditlerin karşısında dimdik durmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.