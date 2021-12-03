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Esnafı dolandıran sahte yüzbaşı, gerçek yüzbaşıya yakaladı

Şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi

03 Aralık 2021 09:27

Muş'taki Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheli K.P., gerçek yüzbaşına yakalandı.. Şüphelinin yaptığı alışverişler için ödeme yapmadığı ve esnafı 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı. Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş’a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Alışveriş yaptığı sırada yakalandı

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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