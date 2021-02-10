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Esnaf ziyaretinde Meral Akşener'e sürpriz; yıllar öncesinden tanıdığı çıktı

Akşener, esnaf ziyareti sırasında yıllar sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir öğrencisiyle karşılaştı

10 Şubat 2021 20:16

Esnaf ziyaretlerine Düzce'de devam eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir öğrencisiyle karşılaştı. "35 yıl sonra hocamı bulmuşum" diyen Atilla Sağlam isimli esnaf "Pandemi var ama size sarılmak istiyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinlemek için yurt gezilerine devam ediyor.

Bir esnaf Akşener'e "Milletin içinde esasında yara çok ama merhemi bulamıyor. Çünkü, merhemi sürmek için para lazım. Para olmayınca da merhem olmaz" sözleri yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.  

 

Esnaf ve Akşener arasında şu diyaloglar yaşandı:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşler bozuk.

Akşener: Kaç kişi çalışıyor burada. 

Esnaf: Altı kişi çalışıyor. Sayımız azaldı sekiz kişiydik, iki kişi eksildik altıya düştük. Belki daha da azalacağız böyle giderse.

Akşener: Kirası nasıl buranın?

Esnaf: Mülk bizim 

Akşener: Allah'tan 

Esnaf: Ama kira olsa dayanamayız. Kapatmamız gerekirdi.

Akşener: Bugün hiç siftah yaptınız mı?

Esnaf Yapmadık. Akşama kadar bekleyeceğiz, inşallah gelir

Akşner: Bazı paketler oldu tırnak içi, onlardan faydalandınız mı ?

Esnaf: Ben hiçbirini görmedim.

 

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