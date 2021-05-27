Esnaf Kongresi, 'lebalep' kongrelerin yanında kepenk indiren dükkânların görüntüleriyle duyuruldu

Pandemi sürecinde mağdur edilen esnafın sorunlarını gündeme taşıyan Saadet Partisi, "Kepenkleri kaldırmadan ekonomi kalkınmaz!" sloganıyla 3 Haziran Perşembe Günü "Esnaf Kongresi" düzenleyeceğini duyurdu.

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı duyuru videosunda Koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen AKP kongrelerinden karelere ve aynı dönemde kapatılan kepenk görüntülerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek kongrede esnafın sorunlarının, esnafın kendisinden dinleneceği ve bu sorunlara ilişkin ortak çözüm yolları geliştirileceği açıklandı.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek Esnaf Kongresi'nin; Türkiye'nin dört bir yanından, farklı iş kollarından esnafın katılımına açık olacağı ve YouTube.com/SaadetPartisiTV kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.