Esnaf isyan etti: Ekmeğimizi evden getiriyoruz, gidip de yarım tavuk döner yiyemiyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tuzla’daki Bit Pazarı’nı ziyaret etti. Bir esnaf, “Ekmeğimizi evden getiriyoruz, oraya gidip yarım tavuk döner yiyemiyoruz. Bizi bu dertlerden artık kurtarsın birileri'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Tuzla’daki Bit Pazar’ını gezdi. Esnafla ve vatandaşla görüşen Tekin, kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

''Evde bir şey varsa, getiriyoruz''

Pazardaki bir esnaf elindeki ekmeği göstererek, “Ekmeğimizi evden getiriyoruz, oraya gidip yarım tavuk döner yiyemiyoruz. Bizi bu dertlerden artık kurtarsın birileri. Evde bir şey varsa, getiriyoruz yani. Vatandaş bir şey alamıyor ki. Markette 12,5 liralık çöp poşetini, ben 7 liraya satıyorum, ‘5 lira olmaz mı?’ diyor. Ben 1 lira kazanıyorum. Sürümden kazanmaya çalışıyorum. Yani 10 lira desem sekiz lira olmaz. Ne yapabilirim?” dedi.

''Karnımızı doyuramıyoruz''

Pazardaki esnaf gençlerden biri ise “Biz veriyoruz en kral malları; 1 liraya, 2 liraya, 5 liraya, 10 liraya veriyoruz. Biz alamıyoruz dayı. Bıktık. Bu ne ya? Bir 1,5 milyonla (1,5 lirayla), 2 milyonla (2 lirayla) gidiyorum bakkaldan bir kuruş bir şey alamıyorum” dedi. Ekmeğe, simide ve poğaçaya da zam gelmesiyle zor durumda olduğunu belirten genç, “Simit olmuş 4 milyon (4 lira), karnımızı doyuramıyoruz, vallahi bıktık ya vallahi canımızdan bezdik diyorum sana. Bu bütün millet öyle, bütün insanlar öyle” dedi.

Gürsel Tekin’in, “Elektrik faturaları nasıl?” sorusu üzerine genç, “Benim sadece annem yaşıyor. Bir ayın içinde. Bir çamaşır makinesini belki üç dört günde bir elbisesi çıkarsa o. Buzdolabı bir tek, 250-300 lira kadına elektrik faturası gelmiş” diye konuştu.

Pazarda gelini ve oğluna destek olmaya çalışan kadın, “Oğlum yeni evli, üç tane üniversite bitirdi, gelinim öğretmen. Şu an ikisi de işsiz. Ben de emekliyim. Biz buraya çocuklarımıza destek olmak için geldik. İkisi de işsiz şu an” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Pazardaki bir esnaf kadının “Kadın olamadık, ben isyan ediyorum. Destek yok, mücadele ediyoruz, bir ekmek parası için” sözlerine Tekin, “Her şeye rağmen yine kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum” diyerek karşılık verdi.

Ziyaretlerine ilişkin değerlendirme yapan Gürsel Tekin, “Bugün ‘Bit Pazarı’na geldik. Eskiden, ‘Bit pazarına nur yağmış’ derlerdi. Şimdi bit pazarına tsunami vurmuş" dedi. Tekin, şunları söyledi:

"İstanbul'un çeperlerindeki yoksul vatandaşlarımızın çoğu, ihtiyaçlarını karşılamak için buradalar. Gerçekten bu manzarayı gördüğünüzde bu manzarada Türkiye'de ekonominin ne durumda olduğunun fotoğrafını görebilirsiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yoksullarımızın, işsizlerimizin çoğu kendi ihtiyaçlarını burada karşılamaya çalışıyorlar.

Ama bugün en önemlisi ‘Dünya Kadınlar Günü.’ Kadınlarımızın yüklerinin ne kadar ağır olduğunu, çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmek için ne büyük sıkıntılar çektiğini, özellikle küçük çocuğu olan kadınlarımızın özellikle mama gibi, bez gibi ihtiyaçların çok pahalı olduğunu gördük. Defalarca da bizim mücadelemize rağmen en azından burada ‘KDV'yi sıfırlayalım’ dememize rağmen onu da yapamadık. Öteki Türkiye'deki manzaralar bugün böyle.”

Kaynak: ANKA