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Esnaf böyle dert yandı: "Dükkânımı dört aydır siftahsız kapatıyorum"

"25 bin liralık geri ödemeli bir kredi desteği aldım, haricinde bir destek görmedim"

27 Nisan 2021 13:36

Afyonkarahisar kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinleyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'a bir esnaf “25 bin liralık geri ödemeli bir kredi desteği aldım, haricinde bir destek görmedim. Dükkânım kira. Destekler için iki sefer müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Eşim çalışıyor, onun desteği var biraz. İşlerimiz çok kötü, yaklaşık dört aydır siftah yapmadan dükkânı kapatıyorum. Hatta belki de daha fazla" sözleriyle dert yandı. 

İş yeri kirasını borçla ödediğini belirten bir motosiklet tamircisi ise, “Motosiklet ya da bisiklet tamiri gelmiyor. Bağ-Kur primlerimi ödeyemiyorum. Destek alamadım. Bu şekilde daha fazla gitmez, 1-2 ay sonra dükkanımı kapatırım” dedi.

Kredi çekerek dükkan açtığını ve taksitlerini ödeyemediğini dile getiren bir sigorta acentesi ise şöyle dert yandı:

"Biz acentelere destek olunmadı. Kira vb. masraflarımızı zor çıkartıyoruz. Hatta 2-3 aydır kendi cebimden ödüyorum. Acenteyi ilk açarken kredi kullandım. Kredi borcunu da henüz çıkarmadım.”

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından açıklama yapan CHP’li Burcu Köksal, şunları söyledi:

"Esnaf ve vatandaşları ziyaret edip sıkıntılarını dinledik. Esnaf işlerin durgun olmasından ve pandemi döneminde yeterli destek alamamaktan şikayetçi. Birçoğu Bağ-Kur primlerini dahi ödeyemediğini krediyle ayakta durmaya çalıştığını ama onunda taksitlerini ödemekte zorlandığını söylüyor. Biz esnafımızın sesi olmak için mücadele vermeye devam edeceğiz."

burcu köksalafyonesnafchp

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