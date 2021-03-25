Esnaf, Babacan'a dert yandı: Bizim derdimizi sormuyorlar çünkü yüzleri yok, soramazlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ziyaret sırasında bir esnaf ile arasında geçen diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bir kuruş kira yardımı yok"

“'Kira yardımı' diyorlar, kira yardımı yok. Bizi bankalara resmen elleriyle servis yaptılar. Biz bankalara kredi çekmekten resmen öldük” diyen esnaf, “Hiç siftah yapmadan bütün arkadaşlar dükkan kapatıyor. Ben buraya ayda 4 bin lira kira veriyorum. ‘Kira yardımı yaptık' diyorlar, bana kira yardımı yok. Bir de utanmadan oradan çıkıyorlar, diyorlar ki; ‘biz kira yardımı yaptık' diyorlar. Hani nerede ya? Bir kuruş kira yardımı yok” ifadelerini kullandı.

“Yandaş medyayla propaganda yapıyorlar"

Hükümet yetkililerinin, muhalefet partileri gibi kendilerini ziyaret edip, dertlerini sormadığından dert yanan esnaf, “Çünkü yüzleri yok, soramazlar. Aynı bizim serzenişimizi onlara da böyle belki daha fazlasını yapacağız. Adamların yüzü yok, gelip bizimle muhatap olmuyorlar. Sadece televizyona çıkıp da birkaç tane yandaş medyayla oradan propaganda yapıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Gelin bizimle bir konuşun ya ne yapacaksınız? Biz öldük, bittik yani kredi ödemekten… Ama vergimi her ay alıyor. Daha geçen hafta 650 lira vergi ödedim ben. Yok geçici vergi, yok KDV, yok stopaj alıyor. E bana hiçbir şey yok…” şeklinde konuştu.

“Ay'dan kanal İstanbul'dan bahsediyorlar ama esnaftan bahseden yok"

Esnaf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bu pandemiyi de bahane ettiler. Tamam, her şey pandemi, pandemi, pandemi. E biz ne yapacağız? Gündemi değiştirmek için adamlar yok Ay'dan bahsediyorlar, yok Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar… Ama esnaftan, mesnaftan, paradan, puldan bahseden yok. Damat vardı, gitti 130 milyar dolarla. Onun hesabını veremiyorlar. Bilmiyoruz valla, Allah sonumuzu hayır etsin.”

“Esnaf her şeyin farkında"

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Babacan, “Esnaf her şeyin farkında ve diyor ki: ‘Gelip bizim derdimizi sormuyorlar, yüzleri yok, soramazlar. Sadece televizyona çıkıp yandaş medyayla propaganda yapıyorlar” notunu düştü.