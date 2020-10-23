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Esnaf, Akşener'e anlattı: Siftah etmeden kapatıyoruz

"İşlerimiz durgun, emeklinin hali belli, dolar olmuş 8 lira, 'dolar mı yiyoruz diyorlar"

23 Ekim 2020 14:08

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Bir esnaf yaşadığı sıkıntıyı "İnanın siftah etmeden kapatıyoruz" sözleriyle anlattı.

Akşener'in ziyaret ettiği esnaf "Perişanız" diyerek içinde bulunduğu durumu anlatırken Akşener tek tek notlar aldırdı ve Meclis'teki grup konuşmasında her birinin sorunlarını dile getirme sözü verdi.

Akşener ve esnaf arasında şu dialoglar yaşandı:

- Esnaf: İnanın siftah etmeden kapatıyoruz,

- Akşener: Oooo

- Emekli esnaf: Perişanız

- Akşener: Evet

- Emekli esnaf: Emekli oldum, 93’teki alım gücümle şimdiki alım gücüm arasındaki farkı sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ama yüzde 5 zamlarla emeklinin yaşam standardının artması mümkün değil. Hiç olmazsa bir seyyanen zam için, Meclis’te grup toplantılarında dile getirirseniz.

- Akşener: Bak Ümit, emekli seyyanen bir zam istiyor, en son bun1996 bütçesinde yapılmıştı. Hatırlar mısınız

- Emekli esnaf: Bunu siz söylerseniz

- Akşener: Ben söyleyeceğim grup konuşmamda söylüyorum, abileri harekete geçirmek için.

- Esnaf: İşler çok kötü.

- Akşener: Onu soracaktım, işler nasıl?

- Esnaf: Çok kötü işler. Her şey çok pahalı, unu, tüpü, zor durumdayız, durumlar çok kötü.

- Akşener: Nasıl dayanıyorsunuz?

- Esnaf: Elimizden geldiğince dayanmaya çalışıyorsunuz, emekliyim ben maaşımdan katkı yapıyorum.

- Akşener: Kaç kişi çalışıyor burada?

- Esnaf: 4 kişi.

- Akşener: 4 kişi evine ekmek götürüyor.

- Esnaf: Evet götürüyor, ama çok zor.

- Akşener: Vayy

- Esnaf: Çok zor, durumlar çok kötü.

- Akşener: İşler nasıl?

- Esnaf: İşlerimiz durgun. Emeklinin hali belli. Dolar olmuş 8 lira, 'dolar mı yiyoruz' diyorlar ya.

- Akşener: Evet.

- Esnaf: Öyle değil, maalesef dolar yiyoruz. Ülkedeki her şey ithal.

Kaynak: ANKA

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