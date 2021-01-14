Esnaf, Akşener'e anlattı: "70-80 yaşlarındaki bir kadın, eşinden kalma yüzüğü bozdurdu torunları için"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Kartal’da devam etti. Kartal’daki ziyaretinde bir kuyumcu Meral Akşener’e ekonominin durumundan dert yandı. Sözlerini bir örnekle açıklayan esnaf "70-80 yaşlarındaki bir kadın eşinden kalma yüzüğü getiriyor, bozduruyor torunları için" dedi.

Başka bir esnaf da pandemi sürecinde 10-15 personellerini ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldıklarını belirterek "İlk kapanmada KÇÖ (Kısa çalışma ödeneği) yatırdılar ama son kapanmada çıkardığımız personellerimiz için herhangi bir destek alamıyoruz" diye konuştu.