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Eskişehirsporlu genç futbolcu Kaan Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

21 Nisan 2020 17:31

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç oyuncu Kaan Öztürk, Eskişehir'deki Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğun uğurlandı. 

Eskişehirspor’un altyapısında yetişen 20 yaşındaki profesyonel futbolcu Kaan Öztürk, dün (20 Nisan) gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaan Öztürk idaresindeki araç, dün gece saatlerinde Kütahya istikametinden Eskişehir'e doğru gelirken, Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan genç oyuncu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Eskişehirspor oyuncusu Öztürk'ün cenazesi önce baba evine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii'ne getirilen Kaan Öztürk'ün cenazesi, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına baba Can Öztürk'ün yanı sıra bir çok futbolcu arkadaşı, Kaan Öztürk'ün akrabaları ve sevenleri katıldı.

Anne Zehra Öztürk ve ablası Melike Öztürk ise baba evinde taziyeleri kabul etti.

Genç oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedilmek üzere götürüldü. 

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