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Eskişehir’de sel

15 Haziran 2020 18:36

Eskişehir'de bugün aralıklarla etkili olan ve akşam saatlerine doğru şiddetini arttıran sağanak yağmur, şehrin belli noktalarını sular altında bıraktı.

Eskişehir’de zaman zaman fırtına ile birlikte etkili olan sağanak yağan yağmur, kente olumsuz etkiledi. Odunpazarı ilçesinde bulunan Toptancılar Sitesi, Hal Önü, Teksan ve çevresinde bulunan çok sayıda iş yerine su basarken, yollar sel suları sebebiyle adeta göle döndü. Sel suları ile adeta dolup taşan yollarda bulunan araçlar ise mahsur kaldı.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre sonra açan esnaf sel suları ile uğraşırken ilgili yetkililerden yardım istedi. Ayrıca haziran ayı içerisinde olmasına rağmen son bir haftadır belli aralığıyla devam eden sağanak yağmur dolaysıyla oluşan sel suların altında kalan verimli tarım arazileri de zarar görüyor.

Öte yandan kentin bazı yerlerde meydana gelen fırtına da bölgedeki vatandaşları zor anları yaşattı. Fırtına başlayınca dışarıda kalan vatandaşlar hem yağmurda ıslandı hem de fırtına ile zor mücadele etti.

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