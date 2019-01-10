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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek büfelerinde ucuz süt satışına başladı

10 Ocak 2019 14:46

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmaya destek olmak ve halkın sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Halk Süt Projesi kapsamında Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medyadan bir video yayınladı. Eskişehir'de büyük ilgi gören Halk Ekmek'ten sonra Halk Süt Projesini de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projenin başladığı ilk günde Eskişehirlilerden büyük ilgi gördü. Yenilenen ve süt satışının başladığı büfelerinden birini ziyaret eden Eskişehir Belediye Başkan Yılmaz Büyükerşen, süt alarak büfe işletmecilerine projeye gösterdikleri hassasiyet sebebiyle teşekkür etti.

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