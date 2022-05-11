Eskişehir Belediye Başkanı Büyükerşen'den 'Anadolu Fest' tepkisi: Eskişehir’imiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, sanatla anılmayı hak ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği’nin Anadolu Fest dahil etkinliklerin yasaklanması ile ilgili kararına tepki gösterdi. Büyükerşen, “Kentteki tüm gençler, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda, yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehir’imiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği’nin etkinliklerin yasaklanması kararına tepke gösterdi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Büyükerşen, şunları söyledi:

"Öncelikle kültürün, sanatın kenti Eskişehir’imizin böylesine bir kararla, böylesine bir yasakla anılıyor olmasından büyük üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim.

Kamuoyu, on binlerce öğrencinin yaşadığı bu kentte, böylesine bir uygulamanın kişisel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca bu yasak tarihlerinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsıyor olması bizleri ayrıca üzmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatçılar da bu yasağa açıklamalarıyla tepki gösterdiler. Gençler sürekli olarak bizlere ulaşarak, kararın kaldırılması taleplerini iletiyorlar"

"Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır"

Ben, kentteki tüm gençler adına, sivil toplum kuruluşları adına, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehir’imiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor.”

Ne Olmuştu?

Eskişehir Valiliği'nin kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinliklerin yasaklaması nedeniyle 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest'in iptal edilmesi tepkilere neden olmuştu.

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