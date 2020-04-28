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Eski voleybolcu Neslihan Demir: Aziz Yıldırım 'Kızım istersen Tenerife'yi satın alalım sonra seni oradan alalım' demişti

28 Nisan 2020 13:28

Eski voleybolcu Neslihan Demir Güler, Tenerife transferinin perde arkasını anlattı. Güler, dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisiyle görüştüğünü ve 'Kızım istersen Tenerife'yi alalım, sonra seni oradan alalım' dediğini söyledi.

'Ben de Fenerbahçe'ye gitmek isterdim'

Güler, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklarken, o dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı anısını anlattı. Demir şunları söyledi:

"Rahmetli Hakan Dinçay bana teklifi getirmişti. Ben çoktan Tenerife ile anlaşmıştım. Ama yine de görüşmek istediler. Başkan Aziz Yıldırım ile de görüşme şansımız oldu. Çok tatlı ve ılımlı bir toplantıydı. Ben de Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Ülkemde kalmayı da isterdim. Ama 2-3 gün arayla oraya imza atmıştım. Hatta Aziz Başkan 'Kızım istersen Tenerife'yi alalım, sonra seni oradan alalım' demişti. Ben de başkanım 'Siz daha iyi bilirsiniz' demiştim. Bir türlü kısmet olmadı Fenerbahçe forması giymeye."

Eski voleybolcu Neslihan Demir GülerTRT Spor'un Instagram hesabında Şeyda Şenürek’in sorularını yanıtladı. Güler liglerin tekrar başlamadan önce sporcuların 3-4 haftalık hazırlık süreci geçirmesi gerektiğini söyledi. Güler, koronavirüs salgını nedeniyle evde zamanını temizlik yaparak yemek yaparak ve bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyledi.

Kariyerini bitirdikten sonra çok zorlandığını söyleyen Güler, "Kariyerimi bitirdikten sonra ilk zamanlar çok zordu. Önceden planlı programlı yaşıyorduk. Şu an öyle elimde program olmayınca aynı anda 3-4 kişiyle sözleşip unuttuğum zamanlar oldu. Normalde ben gideceğim yere çok erken giderim. Şimdi artık bir ajandam var. Neler yapacağımı planlayarak hareket ediyorum" ifadesini kullandı.

'Maç izleyemiyorum, kendimi kaybediyorum'

Voleybolu bıraktıktan sonra çok heyecanlandığı için maçları izleyemediğini belirten Güler, “Sahanın içinde olmak çok daha keyifli dışarıdayken kimin ne yapacağı belli değil. Ama sahanın içinde en azından ne yapacağını bildiğin için çok daha iyi ve rahat oluyorsun. O yüzden maç izleyemiyorum kendimi kaybediyorum. Çünkü kontrol ben de değil o zamanlarda” diye konuştu.

'Alamayacağımız madalya yok'

Ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nı da değerlendiren Güler, “2012 Olimpiyatları'nda açılışta bayrağı ben taşıdım o gün saat geçmedi, erkenden giyindim bekledim bir de biz T harfi olduğu için açılışı da izleyemedik. O sıra düşünüyorum 'Bayrak ağır mıdır? Allahım ne olur düşmeyeyim' dedim. Çok şükür bayrağımızı taşıdım bu gurur verici bir andı. Şimdi olimpiyatlarda başına çok zor bir turnuva bizim grubumuz çok zor. Ama hepsi yendiğimiz takımlar. Maç final havasında geçecek eğer o düşünceyle çıkarsak alamayacağımız madalya yok diye düşünüyorum” dedi.

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