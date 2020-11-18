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Eski SPD milletvekilli Lale Akgün: Almanya’da ülkücü hareketin yasaklanması mağduriyet yaratıp radikalleştirecektir

“Laikliğin olduğu yerde İslam ile demokrasi bağdaşabilir”

18 Kasım 2020 10:24

Fulya Canşen

Köln

Fransa ve Avusturya’daki saldırılardan sonra Avrupa’da radikal İslam sorunu yeniden konuşulmaya başlandı.

Fransa ve Avusturya, sınır kontrolü gibi sert önlemler alınmasından yana iken Almanya daha esnek davranmaktan yana. İmam yetiştirmeye, diğer Avrupa ülkelerinden çok daha önce başlayan Almanya, 2006 yılından bu yana “İslam Konferansı” düzenleyerek temsil sorununu çözmeye çalışıyor.

Radikal İslamcılar ile aşırı sağcıları madalyonun iki yüzü gibi gören Avrupa, ülkücü hareketi yasaklamayı da çözüm olarak görüyor. Fransa’nın aldığı yasak kararından sonra Almanya’da da bu yönde adım atıldı. Çarşamba günü fraksiyonlarda ele alınacak ve partilerin hemen hepsinin yasak talebinin Perşembe günü Federal Meclis’e getirilmesi bekleniyor.

Eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinden, yazar Dr. Lale Akgün, Almanya’da hem bu yasağın gelmeyeceğine hem de yasağın işe yaramayacağına inanıyor. Almanya’nın “İslam Konferansı”girişimini de göstermelik bulan Akgün, “Ancak laikliğin olduğu yerde İslam ile demokrasi bağdaşabilir” diyor.

 

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