Eski sevgilisinin canlı yayınına katılan modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan özür paylaşımı

Saraçoğlu şunları yazdı;

"Bu açıklamayı yapmanın üzüntüsü içerisindeyim. Maalesef ki sizlerle paylaşamayacağım özel bir durum oluştu. Kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım psikoloji olarak. Sıkıntı şu ki ağır tahrik sonucu hem bana yakışmayan hem de sevenlerimi üzen bir durum içerisinde buldum kendimi Bu krizi yönetemedim. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim."