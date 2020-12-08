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Eski sevgilisinin canlı yayınına katılan modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan özür paylaşımı

Eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayına katılarak küfürler eden Saraçoğlu, daha sonra bir açıklama metni paylaştı

08 Aralık 2020 16:44

Modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak ettiği küfürlerin ardından bir açıklama metni paylaşarak özür diledi.

Gökhan Göz önceki akşam Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Gülşah Saraçoğlu  Göz'ün yayınına katılarak küfürler etti.

Saraçoğlu daha sonra yine Instagram hesabından bir hikaye (story) paylaşarak takipçilerinden özür diledi. 

 

Saraçoğlu şunları yazdı; 

"Bu açıklamayı yapmanın üzüntüsü içerisindeyim. Maalesef ki sizlerle paylaşamayacağım özel bir durum oluştu. Kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım psikoloji olarak. Sıkıntı şu ki ağır tahrik sonucu hem bana yakışmayan hem de sevenlerimi üzen bir durum içerisinde buldum kendimi Bu krizi yönetemedim. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim."

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