Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan: Tehdit mesajları alıyorum

Eski sevgilisi Hakan Boy balkondan düşerek yaşam mücadelesi veren Nihal Candan bugün konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Boy'un akrabası olduğunu belirten kişilerin kendisine 'senin yüzünden oldu' dediklerini belirten Candan, "Hakan'ın tanımadığım uzak akrabalarından tehdit mesajları alıyorum. Artık kendimi güvende hissetmek istiyorum. Ben kendimi güvende hissetmek istiyorum. 'Senin yüzünden oldu' diyorlar" dedi.

İşte Benim Stilim ve Survivor gibi programlarda yarışmacı olarak adını duyuran Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy, geçtiğimiz günlerde balkondan düştü. İki gündür 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk olan Nihal Candan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Zor günler yaşadığını belirten Candan, "Öncelikle beğenirler ya da beğenmezler ama benim uzun süre vakit geçirdiğim kalben ve ruhen gönül bağımın olduğu bir insan hastanede hayat mücadelesi veriyor. Ben bir suçlu gibi sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Nihal Candan, "Hakan'ın tanımadığım uzak akrabalarından tehdit mesajları alıyorum. Artık kendimi güvende hissetmek istiyorum" dedi.

Canlı yayında açıklama yapan sunucu Arto Dalga, "Hakan'la abisi yemek yemişler. Hakan kendinde olmadığı için abisi kapıyı kilitliyor. Hakan gece dışarı çıkmak istediği için camdan çıkıp alt katın parmaklığına basarak inmeye çalışıyor. Fakat kendinde olmadığı için düşüyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri duyan Nihal Candan ise canlı yayında hıçkırıklara boğuldu.