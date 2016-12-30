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Eski Refah'lı Şevki Yılmaz: Terörle mücadele hukuk içinde yapılmaz, devletin MİT'i bazı kelleleri almalı!

30 Aralık 2016 19:27

Eski Refah Partisi milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, "Devletin kendi MİT'i bazı kelleleri alması gerekir" görüşünü savunan bir açıklama yaptı. Odatv’de yer alan habere göre, Yılmaz, Ankara Garı patlamasında hayatını kaybeden 101 kişiyi “aldatılmış gençler”, Suruç’taki IŞİD bombasında ölen 33 kişiyi ise “ateizm zehrine yakalanmış, ahlaksızlık zehrine yakalanmış, devlet düşmanlığı zehrine yakalanmış gençler” olarak nitelendirdi. Yılmaz, MİT’in düzenlemesini istediği suikastlar için geçmişte ASALA örneğini verdi. ASALA’ya karşı suikastlar düzenleyen “kahramanların” görev beklediğini, AKP’nin bunları istihdam etmesi gerektiğini belirtti. Şevki Yılmaz, idamı beklemeden MİT’in bazı kelleleri alması gerektiğini, bunun İslami olduğunu, terörle Anayasa ve kanunla mücadele edilemeyeceğini söyledi.

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