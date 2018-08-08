Eski pehlivan, 44 dakikada 301 çöp şiş yedi: Ben gençken de böyle yerdim

Antalya'da eski pehlivan Osman Aksöl (44), et restoranınca düzenlenen yarışmada, ağzında tek diş olmamasına rağmen 44 dakikada 301 şiş yedi. Dişleri olmadığı için 301 çöp şiş yiyebileceğine ihtimal vermeyen restoran sahibini yanıltan Aksöl, 5 bin 500 TL'lik cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti. RESTORAN SAHİBİNİ YANILTTI Ceren Demir'in ardından erkek müşterilerinden gelen talep üzerine İlyas Demir, aynı hediyeleri bu kez 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için vereceğini duyurdu. Antalya'da oturan, eski pehlivan Osman Aksöl, 301 çöp şiş yemek için restorana geldi. Kendisine güvendiğini belirten Aksöl'ün ağzında tek diş dahi olmadığını gören restoran sahibi Demir, 301 çöp şişi yiyebileceğine ihtimal vermedi. Çöp şişleri avuç avuç eline alan Aksöl, 44 dakikada 301 şişi yedi. Aksöl, 5 bin 500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı elde etti. Kendisini denemek ve telefonu almak için geldiğini dile getiren Osman Aksöl, 20'li yaşlarında uzun yıllar yağlı güreş yaptığını söyledi. Yemeklerle arasının iyi olduğunu belirten Aksöl, "Yememde, içmemde sıkıntı olmaz. Rekor denerken sadece 1 soda içtim, o beni biraz zorladı. Etler de güzeldi. Gençken de böyle yerdim. Eskiden bir oturuşta yarım kuzu yerdim. Dişlerim olsa tamamını da yerim" dedi.