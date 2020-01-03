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Eski Nissan CEO'sunun İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi

03 Ocak 2020 10:27

Japonya’da maddi usulsüzlük suçlamasıyla yakalanan ve ev hapsinde tutulan Nissan Motor Co. ve Renault’nun eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul aktarmalı Lübnan’a kaçmasıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. 



Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, önce karakola ardından adliyeye sevk edildi. 

TIKLAYIN: İçişleri Bakanlığı: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı, gözaltılar var

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