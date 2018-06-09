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Eski Nazi subayı: Hitler'in emirlerine karşı gelmek mümkün değildi

09 Haziran 2018 19:00

Savaş suçlusu eski Nazi subayı Erich Priebke ölümünden bir hafta sonra tartışmaların hala odak noktasında bulunuyor. Kendisine ait son görüntülerde ‘kasap' lakaplı Nazi subayı, sadece emirleri yerine getirdiğini söylüyor: “Emirlere karşı gelmek tabii ki mümkün değildi. Saldırıya geçmeden önce herkes emirlerin Hitler tarafından verildiğini ve yerine getirmek zorunda olduğumuzu söyledi. Bunu reddedenler diğer mağdurlarla birlikte kurşuna diziliyordu.” Priebke, 1944'te Roma yakınlarındaki bir mağarada 300'den fazla İtalyan'ın katledilmesinde rol oynamaktan 1998'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dava boyunca Priebke yaptıklarından üzüntü duyduğunu asla söylemedi. Kaynak: Euronews

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