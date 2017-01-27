Eski milli basketbolcu Mehmet Okur ve eşinden 'Hayır' videosu

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'Evet' kampanyası başlatması üzerine, 'Evet' kampanyasına karşı halk ve ünlü isimler ‘hayır’ videoları çekmeye başladı. Eski milli basketbolcu Mehmet Okur ve eşi Yeliz Okur, birlikte çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede 50 bine yakın görüntülendi. Okur çifti videolarına; “Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR” notunu yazdı. Mehmet Okur, Gezi direnişi döneminde kendisini bir etkinliğe davet eden dönemin AB Bakanı Egemen Bağış'ın teklifini reddetmiş ve "Bulunmak istediğim tek yer Taksim" yanıtını vermişti. Bu tepki de uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.