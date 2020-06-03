Eski İçişleri Bakanı Tantan: Bekçilere polis yetkisi verilemez

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, ABD’deki olaylarla birlikte tüm dünyada tartışılan polis şiddetini ve bekçi yasasını değerlendirdi. Tantan, "Bekçilere polis görevi, polis yetkisi verilemez" dedi.

Tantan gazeteci Semra Topçu'nun yayınında son günlerde artan polis şiddetini değerlendirdi. Bekçilerin 'parti devletinin milis gücü', 'partinin polisi' olduğu gibi yorumlar var. Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt veren Tantan şunları söyledi;

"İktidarın niyeti açık görev üstlendiği 'Büyük Ortadoğu Projesi'ni (BOP) devam ettiriyor. İktidar, köleliği, fakirliği halka kabul ettirmiş vaziyette. İktidarın hanedanlığını devam ettirmek için siyasetle el koymadığı hiçbir şey yok ki. Siyasetin kirlenmesi ve kimliksizleşmesi Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu iktidarın günahı çok. Hepsi arşivlerde. Gün yüzüne çıkacaktır. Polis okulları kapattınız. Neden açmıyorsunuz peki, siz iktidarsınız, kimden korkuyorsunuz?"

"Bekçilere polis görevi verilemez bir kere onun altını çizelim. Bekçilere polis yetkisi verilemez ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekiyor. Okulların açılması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin güvenlik mimarlığı alt yapısına ihtiyacı var. Bu iktidar sahipleri bu vizyonda olmadıkları için bunu yapamazlar. Türkiye'nin acilen yeni kimlikli siyasi yapılara ihtiyacı var. Yeni yetişen insan gücü kimseden bir şey beklemeden aynı Milli Mücadele'denin başladığı karakter içerisinde, hukuk zemininde, adalet zemininde halkın önüne çıkmalıdır. En önemli ihtiyaç özgürlük ve bağımsızlıktır. Adalet zemininde de aklı kullanabilme ihtiyacı vardır."

"İktidar ve muhalefetin özellikle 'kolluk güçleri' diye tabir ettiğimiz polis, jandarma gibi güvenlik teşkilatlarının ve de istihbarat teşkilatlarının görev tanım ve tariflerinin çağın gerekleri ile Türkiye'deki yurttaşlara göre yeniden düzenlemeye ihtiyacı var" diyen Tantan, "15 Temmuz'da Fettullah Gülen kalkışması bütün kamu kurumları tahrip ederken orada okulları boşaltmakla bir şey elde edemezsin. Bu tip yapılanmayı ortadan kaldıracak bir proje ileri sürmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Tantan, bugünün 'iktidar sahiplerinin iç ve dış güvenlik, diplomasi ve kamu hizmeti bakımından uygulamaya soktuğu düzenlemelerin direkt olarak kişinin hanedanlığı için uygulamaya sokulan düzenlemeler olduğunu' söyledi.

Tantan, "Emniyet Teşkilatına personel yetiştiren okulları kapattınız. Çok kısa süreli alımlar yaptınız. Bu meslekler önemli mesleklerde hata payı son derece düşük olmalı. Son derece nitelikli insan yetiştirip halkın hizmetine sunmalısınız" ifadesini kullandı.

"Bugün polisin uygulamalarını kimse tasvip etmiyor. Avrupa ve ABD polisi ile karşılaştırdığımızda oradaki zor kullanma mantığı ve yasal alt yapısı ile Türkiye'deki farklı. ABD'de bir polis ekibi bir olaya gittiğinde ekipte kimin o olayda ne yapacağı isim isim biliniyor. Türkiye'de bu şekilde bir uygulama altyapısı yapılamadı. Geçmişte Türkiye'de bu terörle mücadelede denendi.