T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski İçişleri Bakanı Tantan: Bekçilere polis yetkisi verilemez

03 Haziran 2020 13:24

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, ABD’deki olaylarla birlikte tüm dünyada tartışılan polis şiddetini ve bekçi yasasını değerlendirdi. Tantan, "Bekçilere polis görevi, polis yetkisi verilemez" dedi. 

Tantan gazeteci Semra Topçu'nun yayınında son günlerde artan polis şiddetini değerlendirdi. Bekçilerin 'parti devletinin milis gücü', 'partinin polisi' olduğu gibi yorumlar var. Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt veren Tantan şunları söyledi;

"İktidarın niyeti açık görev üstlendiği 'Büyük Ortadoğu Projesi'ni (BOP) devam ettiriyor. İktidar, köleliği, fakirliği halka kabul ettirmiş vaziyette. İktidarın hanedanlığını devam ettirmek için siyasetle el koymadığı hiçbir şey yok ki. Siyasetin kirlenmesi ve  kimliksizleşmesi Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu iktidarın günahı çok. Hepsi arşivlerde. Gün yüzüne çıkacaktır. Polis okulları kapattınız. Neden açmıyorsunuz peki, siz iktidarsınız, kimden korkuyorsunuz?"

"Bekçilere polis görevi verilemez bir kere onun altını çizelim. Bekçilere polis yetkisi verilemez ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekiyor. Okulların açılması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin güvenlik mimarlığı alt yapısına ihtiyacı var. Bu iktidar sahipleri bu vizyonda olmadıkları için bunu yapamazlar. Türkiye'nin acilen yeni kimlikli siyasi yapılara ihtiyacı var. Yeni yetişen insan gücü kimseden bir şey beklemeden aynı Milli Mücadele'denin başladığı karakter içerisinde, hukuk zemininde, adalet zemininde halkın önüne çıkmalıdır. En önemli ihtiyaç özgürlük ve bağımsızlıktır. Adalet zemininde de aklı kullanabilme ihtiyacı vardır." 

"İktidar ve muhalefetin özellikle 'kolluk güçleri' diye tabir ettiğimiz polis, jandarma gibi güvenlik teşkilatlarının ve de istihbarat teşkilatlarının görev tanım ve tariflerinin çağın gerekleri ile Türkiye'deki yurttaşlara göre yeniden düzenlemeye ihtiyacı var" diyen Tantan, "15 Temmuz'da Fettullah Gülen kalkışması bütün kamu kurumları tahrip ederken orada okulları boşaltmakla bir şey elde edemezsin. Bu tip yapılanmayı ortadan kaldıracak bir proje ileri sürmeniz gerekiyor" diye konuştu. 

Tantan, bugünün 'iktidar sahiplerinin iç ve dış güvenlik, diplomasi ve kamu hizmeti bakımından uygulamaya soktuğu düzenlemelerin direkt olarak kişinin hanedanlığı için uygulamaya sokulan düzenlemeler olduğunu' söyledi.

Tantan, "Emniyet Teşkilatına personel yetiştiren okulları kapattınız. Çok kısa süreli alımlar yaptınız. Bu meslekler önemli mesleklerde hata payı son derece düşük olmalı. Son derece nitelikli insan yetiştirip halkın hizmetine sunmalısınız" ifadesini kullandı. 

"Bugün polisin uygulamalarını kimse tasvip etmiyor. Avrupa ve ABD polisi ile karşılaştırdığımızda oradaki zor kullanma mantığı ve yasal alt yapısı ile Türkiye'deki farklı. ABD'de bir polis ekibi bir  olaya gittiğinde ekipte kimin o olayda ne yapacağı isim isim biliniyor. Türkiye'de bu şekilde bir uygulama altyapısı yapılamadı. Geçmişte Türkiye'de bu terörle mücadelede denendi.

 

ETİKETLER

habervideoSadettin Tantanpolisbekçişiddetiçişleri bakanıeshisemra topçu

Diğer Videolar

'Fark Yaratanlar'da bu sezon: Deneye Hayır Derneği

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden saldırgan işte böyle görüntülendi

İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti

Suruç katliamı anmasına çağrı yapan gençlere müdahale

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti...

'Huysuz Virjin'e ekranlar yasaklanmıştı: Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve seyahat...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Acun Ilıcalı'dan Sağlık Bakanı Koca'nın Survivor eleştirisine yanıt geldi: İstenmeden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24