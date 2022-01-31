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Eski HDP Milletvekili Encü: Polisler kanun kesici olmuş, hangi dilden müzik yapılacağına onlar karar veriyorlar

İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan gençlere polisin engel olduğu iddiası gündeme oldu

31 Ocak 2022 09:58

HDP Şırnak ski Milletvekili Ferhat Encü, İstanbul İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan gençlere polisin engel olduğunu öne sürdü. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Encü, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir sivil polisin, "Her yer benim bölgem, yapamazsınız" dediğini aktardı.

HDP'li eski Milletvekili Encü, sokak müziği yapan gençlerin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak polisin gençlere engel olduğunu öne sürdü.

"Polisler kanun kesici olmuş!"

Geçen gün bir gencin kendisini arayarak "Kürtçe müzik yaptıkları için polis şiddetine ve hakaretlerine maruz kaldıklarını yardım istediğini"  paylaşan Encü, bu kez sokak müzisyenlerinin Kürtçe müzik yaptıkları için engellendiği iddiasıyla bir video paylaştı. Encu, bu paylaşımına şu notu düştü:

"Maalesef bu günde İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziğini yapan gençler engellenmiş. Polisler kanun kesici olmuş! Hangi dilden müzik yapılacağı onlar karar veriyorlar."

"Her yer benim görev alanım, yapmayacaksın"

Encü, bir başka paylaşımında ise bir polisin müzisyenlere "Her yer benim görev alanım. Meydan, burası, her yer benim görev alanım. Yapmayacaksın” ifadelerini kullandığı videoyu paylaştı.

 

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