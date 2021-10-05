Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülkesine döndükten sonra gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 1 ekimde gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığının, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili "Bu süreç tamamen kontrol altındaydı" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiği ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna nakledildi" ifadesini kullandı.

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan Saakaşvili, bu sabah ülkesine döndüğünü duyurmuştu. Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı görüntülü açıklamada 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiği ve Batum'da olduğunu belirtmişti.

Ülkede yarın yerel seçimin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etmişti.

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