T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı

8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili, 1 ekimde gözaltına alınmıştı

05 Ekim 2021 14:20

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülkesine döndükten sonra gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 1 ekimde gözaltına alınmıştı. 

İçişleri Bakanlığının, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili "Bu süreç tamamen kontrol altındaydı" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiği ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna nakledildi" ifadesini kullandı.

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan Saakaşvili, bu sabah ülkesine döndüğünü duyurmuştu. Saakaşvili, Facebook hesabından yaptığı görüntülü açıklamada 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiği ve Batum'da olduğunu belirtmişti.

Ülkede yarın yerel seçimin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etmişti.

TIKLAYIN - Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı

Eski Gürcistan CumhurbaşkanıMihail Saakaşviligözaltına alınma anı

Diğer Videolar

Akşener: Kadına düşman bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız:

Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

AKP dış politikasının belirleyicisi dolar kuru mu?

İmamoğlu vatandaşın arabasına bindi: Destek istiyoruz, bizi dinle; bak senin için de güzel şeyler söylüyoruz

Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek: 'Sen affetsen ben affetmem'

Hırsızlık için girdiği dükkânda dayak yedi, daha sonra geri gelip kurşun yağdırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24