Eski eşine bardak ve meyve bıçağıyla saldırdı, kafedekiler müdahale etti

Manisa'nın Soma ilçesinde bir erkek, oturduğu eşinin başına önce bardakla vurdu daha sonra masadaki bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında kafede bulunanlar adama müdahale etti.

Olay Manisa'nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede eşi İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.'nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti. Bunun üzerine olayı gören kafedeki iki kadın müşteri de T.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı. Yaşanan olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan T.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Soma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. ise olay sonra kanlar içinde kaldı. Yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.





