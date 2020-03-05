Irak Yedikardeşi, tırmaşık, cılıbıt, toygar, sütlabi, patka, mezgeldek, kukumav, puhu; 'Anadolu'nun Kuşları' 310 tür ve 373 fotoğrafla raflarda

Ödüllü doğa fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Fatih Orbay'ın yıllar içinde çektiği fotoğraflardan seçilen karelerle Anadolu’nun semalarında yaşayan ya da göçen 310 kuş türüne ait 373 farklı fotoğrafın yer aldığı kitap satışa sunuldu.

Doğal Hayatı Koruma Derneği'nde (WWF) bir dönem yöneticilik de yapmış olan Fatih Orbay, T24'e verdiği röportajda, '3. Havalimanı ile ihale tarihi netleşen Kanal İstanbul projesi güzergâhındaki alanlarda kuşların kışlama ve üreme alanları etkileniyor diyenler var' sorusuna, "Bu gerçek, hakikaten var. Bir kere Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan da tekrar Avrupa'ya giden kuşlar var. O yol üzerinde milyarlarcası beslenerek, dinlenerek gidiyor. Dolayısıyla o alanlardan yüzbinlerce kuş geçiyor. Başka ülkelerde bunların sayımı yapılıyor. Bizde de başladı ama net olarak söylemek için bir envanter yapılması lazım. Tabii ki uçuşlar için falan sakıncalı olacaktır" dedi.

40 yıllık doğa fotoğrafçılığı çalışmalarından da bahseden Orbay, projenin amacını "Türkiye'nin doğal zenginliklerinin korunması için önce onu tanımak lazım" diyerek amacını 'doğayı korumak için önce tanıtmak gerekir' şeklinde açıklıyor.

Orbay, "En çok hangi kuşun fotoğrafını çekerken zorlandınız" sorusuna, "Hepsinin kendine göre zorlukları var. Balık Baykuşu diye bir tür var. Onun resmini çektim ama öyle gidip demen çekemiyorsunuz. Çünkü bu baykuş müthiş kayalarla çevrili olan kanyonlarda yaşıyor. Buradan kalkıp Antalya'ya Oyma Barajı'na gittim. Memnun kalmadım, bir daha gittim. Yani bir kuş için büyük emekler veriyorsunuz. Böyle olan türler çok" sözleriyle yanıtladı.

Tekfen Vakfı'nın hazırladığı "Anadolu'nun Kuşları" kitabında Anadolu’nun semalarında yaşayan ya da göçen 310 kuş türüne ait 373 farklı fotoğraf yer alıyor. 'Doğaya ithaf edilen bir miras' olarak tanımlanan kitap, Anadolu kuşlarının ve yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Dünyada kuş meraklılarınca kabul gören Clements Listesi sıralamasını takip eden ‘Anadolu’nun Kuşları’ kitabı, Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye’de ve yurt dışında kitabevlerinde ve online olarak satışa sunuldu.