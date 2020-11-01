Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın: Kurtarma yapılırken araç çalışmaz, moloz almaz

1999–2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı ve şimdi İyi Parti Teşkilat Başkanı olan Koray Aydın, İzmir’de enkaz çalışmalarını izledi. Aydın, bir kurtarma ekibine moloz kaldırma işleminin yanlış olduğunu söyledi. "Kurtarma yapılırken araç çalışmaz, moloz almaz" diyen Aydın, 1999 depreminde de hatalar olduğunu söyleyerek, eski Bayındırlık Bakanı olduğu hatırlattı.

Aydın ile kurtarma ekibi görevlisi arasındaki diyalog şöyle kameralara böyle yansıdı.