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Eski Bakan Veysel Eroğlu: Bütün dünyanın gözü, Netanyahu'nun gözü bile Güney Beldesi'nde

Eroğlu'nun bu sözlerinin ardından kitle kahkahalarla tepki verdi

26 Mayıs 2021 09:56

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için yapılacak seçim için beldeyi ziyaret etti. Burada bir konuşmaya yapan Eroğlu, toplanan kitleye seslenirken, "Ali bey bir çağrı yaptı diğer adaylar da gelsinler onaları da kucaklayalım. Çünkü bu dava önemli hale geldi,  sadece Türkiye'nin gözü değil, bütün dünyanın gözü Netanyahu'nun gözü bile Güney'de" dedi.

Eroğlu'nun bu sözlerinin ardından kitle kahkahalarla tepki verdi. 

Mart ayında, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Belediye statüsünü tekrar kazanan Afyonkarahisar'a bağlı Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde,  YSK tarafından alınan kararla, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği seçiminin 6 Haziran 2021'de yapılacağı açıklanmıştı. 

5 yıl önce, nüfusu 2 binden az olduğu için statüsü belediyelikten köye dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, Danıştay kararıyla yeniden belediyeye dönüşmüştü. 

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluGüney Beldesi'belediye seçimleriNetanyahu'nun gözü bile Güney Beldesi'nde

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