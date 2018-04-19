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Eski Bakan Ercan Vuralhan'ın kâtil zanlısı: Bunu sonuna kadar hak etti

19 Nisan 2018 15:51

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı (75) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Yüksel Karababa, ilk ifadesinde "Bunu sonuna kadar hak etti" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ve plastik üretim işi yaptığı belirtilen şüpheli Yüksel Karababa ilk ifadesinde, Vuralhan'a birlikte iş yapma vaadiyle 2014'ten bu yana yüksek miktarda para verdiğini öne sürdü. Vuralhan'a 2014 yılından itibaren 650.000 dolar ve 350 lira para verdiğini, bir iş yapamayınca da parasını istediğini anlatan şüpheli Yüksel Karababa, "Dün Sirkeci'de bir kafede buluştuğumuzda da 'Yurt dışından param gelecek bana 2 bin 500 lira daha borç ver.' deyince kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçakla saldırdım. Bunu sonuna kadar hak etti” dedi. Şüphelinin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor. Bu arada Adli Tıp Kurumu'ndan bir yakını tarafından alınan ve Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürülen Mehmet Ercan Vuralhan'ın cenazesinin yarın Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, dün Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Eski bakan, ‘Dolandırıcılık, hileli iflas ve Çek Kanunu'na muhalefet' suçlarından uzun süre aranmıştı. Bu sürede Florya'daki TBMM misafirhanesinde kalan Vuralhan, tesadüfen Bakırköy'de 2001'de gözaltına alınıp daha sonra bırakılmıştı. 2005'te tekrar yakalanan Vuralhan Kartal Cezaevi'ne konulmuştu.

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