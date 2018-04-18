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Eski bakan Ercan Vuralhan İstanbul'da öldürüldü

18 Nisan 2018 19:34

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, İstanbul Fatih'te boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan yakalanırken cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Olay, 12.00 sıralarında Fatih'e bağlı Sirkeci civarında yaşandı. İddialara göre, Fatih'e bağlı Sirkeci'de bir kafede oturan eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, buraya gelen saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Eski bakan boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken saldırgan olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı öne sürülürken, soruşturma devam ediyor. Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara'dan milletvekili seçilmiş ikinci Özal Hükümeti'nde Milli Savunma Bakanlığı yapmıştı.

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