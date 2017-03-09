Eski AP Başkanı Martin Schulz: Erdoğan Almanya'ya gelirse, eleştirileri de göze almak zorunda

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı etkinliklere Almanya'daki yerel yönetimler tarafından izin verilmemesiyle ilgili olarak "Bir dışişleri bakanının rolü, diplomatik seviyede yabancı ülkelerle ilişki sürdürmektir. Kutuplaştırıcı bir seçim kampanyasında miting düzenlemek değil" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gelmesi durumunda, bir devleti temsil ettiği için saygıyla karşılanacağını ifade eden Schulz, sözlerine şöyle devam etti: "Ama kampanya yürütmek için geldiği zaman, bir siyasi kampanyanın içinde bulunduğu için eleştirilere tabi tutulmayı göze almak zorunda."