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Eski AKP Milletvekili Muhsin Kızılkaya: Askerin görevi ölmek, bunun için maaş alıyor

11 Ekim 2016 10:41

1 Kasım seçimlerinde aday gösterilemeyen eski AKP Milletvekili, Habertürk yazarı Muhsin Kızılkaya, "Askerlerin görevi hayatını vermek, bunun için maaş alıyorlar, bana ekstra bir iyilik yapmıyorlar" sözleri tepki çekti. Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın modere ettiği Türkiye'nin Nabzı programı tepki çeken sözlere sahne oldu. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un "Şunu unutmayın o insanlar hayatlarını veriyorlar" sözleri üzerine Muhsin Kızılkaya'dan tepkiye sebep olan sözler geldi. Kızılkaya "O ayrı bir şey. Zaten işi o, maaş alıyor. O insanların görevi hayatını vermek ve onun için maaş alıyor. Ekstra bana bir iyilik yapmıyor" diye konuştu. Kızılkaya'nın bu sözleri üzerine tepki gösteren Ahmet Yavuz "Böyle söylerseniz şehitlerin kemiklerini sızlatırsınız" dedi. Kızılkaya'nın skandal sözleri sosyal medyada da infial yarattı. Muhsin Kızılkaya o sözleri sonrası gecenin en çok konuşulan ve tepki gösterilen isimleri arasında yer aldı.

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Ahmet YavuzMuhsin KızılkayaAskerlerin görevi hayatını vermek

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