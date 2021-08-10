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Eski AKP İl Başkanı ve Gelecek Partisi kurucularından Temurci: Acaba Sedat Peker’in elinde bir video var, AKP bunu biliyor ve korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor?

"Yalanlanmaktan korkuyor olabilirler"

10 Ağustos 2021 16:01

Tele1'de Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Acaba' diyorum altını çizerek, bu silah teslimatı iddiasıyla ilgili olarak Sedat Peker’in elinde bir video var; AKP bunu biliyor ve korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor? Yalanlanmaktan korkuyor olabilirler" dedi. 

Temurci şunları söyledi;

"Sedat Peker geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapıyor, tweet atıyor ya da bir video yayınlıyor. Onunla ilgili çok kısa bir süre içerisinde ya bir videoyla ya da bir kişi tarafından söyledikleri doğrulanıyor. 'Acaba' diyorum altını çizerek, bu silah teslimatı iddiasıyla ilgili olarak Sedat Peker’in elinde bir video var; AKP bunu biliyor ve korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor? Yalanlanmaktan korkuyor olabilirler. Aksi takdirde bu açıklamanın şu ana kadar... Hani bugünkü iktidar partisi güya milletin partisiydi. Çıkıp bunu halka açıklama yetenekleri yok mu?" 

Kaynak: TELE1

 

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