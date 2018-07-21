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Eşiyle kavga etti, 3 çocuğuyla sokakta kaldı

21 Temmuz 2018 15:40

Adana'da 3 çocuk annesi Güler Bahadır (35) eşiyle kavga ettikten sonra 3 çocuğuyla birlikte evden ayrılarak sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladığını söyledi. Merkez Seyhan ilçesindeki İnönü Parkı'nda ağaç gölgesinde çocuklarıyla birlikte yatıp kalkan Güler Bahadır bir süre otogarda kaldığını, daha sonra güvenli bulduğu yerlerde barındığını belirtti. Bahadır, "Eşim bana, artık sorumluluk kaldıramayacağını ve bize bakamadığını söyledi. Baktım ki olmayacak ben de, 'Ayrılalım bitsin' dedim. Bunun üzerine eşim bakım yurdunu arayacağını ve çocuklarını teker teker elimden alacaklarını söyledi. Beni çocuklarımla tehdit etti. Bunu duyunca ben de çocuklarımı alıp evden ayrıldım" dedi.

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