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Eşinin amcası tarafından kaçırıldığını iddia etti, Müge Anlı'da evlenmek istediğini söyleyince ailesi fenalık geçirdi

22 Mayıs 2021 15:32

Eşinin amcası tarafından kaçırıldığını iddia eden Seda Aksu daha sonra canlı yayına çıkıp ailesiyle bir araya gelerek, eşinin amcası Emir Aksu'yu çok sevdiğini söyleyerek, "Onunla evlenmek istiyorum" dedi. Kızlarının eve döneceğini düşünen aile ise bu sözler karşısında fenalık geçirdi.

Müge Anlı'nın önceki gün ekrana gelen yayınında evli sevgilisi Emir Aksu tarafından kaçırıldığını iddia eden Seda Aksu, ilk kez stüdyoda ailesi ve 'Bacım' diye hitap ettiği sevgilisinin eşi Gülüş Aksu ile karşı karşıya geldi. Stüdyoya girer girmez herkesten af dileyen 40 yaşındaki kadın, özrünün hemen ardından Emir Aksu'yu çok sevdiğini söyleyerek "Emir ile evlenmek istiyorum. Korktuğum için beni kaçırdı dedim. Mutluluk istiyorum" şeklinde konuştu. Duydukları bu sözler üzerine Aksu'nun yaşlı anne babası, fenalık geçirdi.

 

Seda AksuEmir AksuEşinin amcası tarafından kaçırıldığını iddia ettiMüge Anlı

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