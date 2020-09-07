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Eşini 9 yerinden bıçaklayan Orhan D. tutuklandı

"Münakaşa sırasında kendime hakim olamadım ve bıçakladım"

07 Eylül 2020 13:15

Bursa'da eşini 9 yerinden bıçaklayan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önce gece Yıldırım Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Orhan D., eşi Melek D'nin telefonuna bakmak istedi. Melek D, telefonunu vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Orhan D, tartışmanın büyümesi üzerine zorla Melek D’nin telefonunu aldı. Orhan D. telefonu kontrol etti. Telefonda gördüklerinden sonra mutfaktan aldığı bıçakla Melek D’nin yanına balkona geldi. Orhan D. elindeki bıçakla, balkonda oturan Melek D’nin vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Melek D., sesleri duyan komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastahane polisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan Orhan D, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Orhan D, bir süredir eşini sosyal medyada açtığı sahte hesaplarla takip ettiğini söyleyerek, "Ben eşimin uzun süredir beni aldattığını düşünüyordum. Olay gecesi biz uyurken gece 01.00 gibi telefonu çaldı. Kalktı, ilk başta telefonu açmak istemedi. Ben telefonu açmasını isteyince, açtı ve karşı taraftan bir erkek sesi geldi. Sonra Melek telefonu kapattı. Ona arayan kişinin kim olduğunu sorduğum zaman, 'Söylemeyeceğim' dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Münakaşa sırasında kendime hakim olamadım ve bıçakladım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Orhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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