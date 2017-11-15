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Eşinden boşandı, otomobiliyle 'çok mutluyum' turu attı

15 Kasım 2017 17:42

Hatay'da yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda eşinden boşanan 29 yaşındaki Mehmet Emin Çete, mahkemenin kararı açıklamasının hemen ardından otomobilini gelin arabası gibi süsleyip, şehir turu attı. Mehmet Emin Çete, şunları söyledi: "2012 yılında evlendik görücü usulüyle, 2015 yılına kadar bir evliliğimiz oldu. Zaman içinde tartışmalarımız, anlaşmazlıklarımız oldu. Baktık sonunda olmayacak 'ayrılalım' dedik. Önce ben verdim mahkemeye, kendi kabul etmedi. Sonra o verdi mahkemeye, ben kabul etmedim. Sonunda bir şekilde kendimizi mahkemede bulduk. 2015 yılında mahkemeye verdik, ancak bugün bitti. Her zaman gelin arabaları süsleniyor ben de farklılık yapayım dedim. Ana yol üzerinde çevirip ters yönden gelip fotoğraf çektirenler oluyor, binanın 4-5'inci katlarından durdurup gelip fotoğraf çekilenler oluyor. Bir tek evlenince mutlu olmak değil, boşanınca da mutluluk oluyormuş."

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