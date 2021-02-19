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Eşi tarafından odaya kilitlenip darp edilen kadın balkondan aşağı düştü

19 Şubat 2021 16:15

Adana'da, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye götürülen genç kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

Kaynak: DHA

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