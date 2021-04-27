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Eşi evi terk etti, soluğu Esra Erol'da aldı: "Dönmeyeceksen söyle, acil evlenmem lazım"

Ertürk, yıllar önce eşini kaybettiğini ve defalarca kez evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi

27 Nisan 2021 13:25

72 yaşındaki Yaşar Ertürk, 2 yıldır evli olduğu eşinin evi terk etmesi üzerine Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına çıkan Ertürk, eşine seslenerek "Eve dönmeyeceksen söyle, hemen boşanalım. Acil evlenmem lazım" dedi. 

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un dünkü programına katılan Ertürk, yıllar önce eşini kaybettiğini ve defalarca kez evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. 

52 yıllık eşini kaybettikten sonra Ayten Ertürk ile evlenen Yaşar Ertürk, "Eşim vefat ettikten sonra dünyam başına yıkıldı. Ayten hanımla Zonguldaklı bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bana 12 yıl önce eşinden boşandığını söyledi. Çocukları da bakmıyormuş. İşte sonra bir araya geldik, evlendik. Birkaç kere annesini görmek için evine gitti. Son gidişinden bir hafta sonra konuştuğumda artık gelmeyeceğini söyledi'' dedi.

Evlenmeden yaşamayacağını söyleyen Ertürk, "Eve dönmeyeceksen söyle, hemen boşanalım. Acil evlenmem lazım" dedi. 

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